Vídeo... Ederson é atingido por um objeto lançado durante partida da Liga Turca

O brasileiro Ederson, goleiro do Fenerbahçe turco, sofreu uma lesão causada por um objeto arremessado durante a partida em que sua equipe venceu o Kayseri Spor por 4 a 0, no sábado, pelo Campeonato Turco.

O jornal Mirror informou que o ex-goleiro do Manchester City foi atingido por um objeto sólido lançado em sua direção.

Ederson caiu no chão e, enquanto sentia dor e colocava a mão no rosto, a câmera da transmissão televisiva se aproximou para capturar um close.

De acordo com um vídeo que circulou após a partida, a câmera estava fixada em um braço longo e, assim que Ederson a percebeu, explodiu de raiva e a empurrou com força para longe, o que provocou vaias da torcida presente.

Apesar dessa cena antidesportiva, Ederson manteve sua baliza invicta na grande vitória do Fenerbahçe sobre o Kayseri Spor, “que pode enfrentar sanções disciplinares posteriormente devido ao incidente”, segundo o jornal britânico.

Leia também: Ausência que levantou dúvidas... Atualização sobre a situação do astro do Bayern para o confronto com o Real

Leia também: Reviravolta... A diretoria do Liverpool brinca com fogo antes do confronto com o Paris Saint-Germain

Leia também: Flick expõe a arrogância de Simeone... Atlético entre o sonho da Champions e o fantasma de uma temporada desastrosa

E o Fenerbahçe (66 pontos), que não conquista o título do Campeonato Turco desde 2014, tenta perseguir com força seu rival tradicional, o líder Galatasaray, sabendo que este último disputou uma partida a mais.

O Fenerbahçe havia sofrido sua primeira derrota nesta temporada contra o Fatih Karagümrük, mas reagiu com força depois disso, conquistando três vitórias consecutivas nas quais marcou nove gols, incluindo a vitória sobre o Beşiktaş, quarto colocado.

Leia também: Com o cenário do clássico e a fraqueza do Real... Barcelona tece calmamente sua trama em torno do título da La Liga

Leia também: Entre Marrocos e a França... Por que Ayoub Bouadi ainda não tomou uma decisão?

Leia também: O desastre de Hakimi e o caso do astro da Líbia... Árbitro “de segunda categoria” para a partida entre Liverpool e PSG