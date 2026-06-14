Vídeo: Curaçao segue os passos de Marrocos e da Argélia... e dupla alemã alcança feito raro

O primeiro tempo do confronto entre Alemanha e Curaçao, na noite deste domingo, no Estádio NRG, válido pela Chave 5 da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, apresentou diversos números e estatísticas notáveis.

A seleção alemã começou com força, abrindo o placar logo aos seis minutos com um gol de Felix Nemes. O gol surgiu após um belo ataque coletivo pela esquerda, no qual os jogadores da Mannschaft trocaram a bola com uma série de passes precisos, antes de chegar a Nemisha, que chutou com força de dentro da área, mandando a bola no canto esquerdo do goleiro.

A seleção de Curaçao conseguiu empatar aos 21 minutos com Levano Comenensia, que marcou um gol magnífico após chutar com força da entrada da área, mandando a bola para a direita do goleiro Manuel Neuer.

Aos 38 minutos, a seleção alemã recuperou a vantagem com Nico Schlotterbeck, que aproveitou um cruzamento preciso de um escanteio cobrado pela direita para mandar a bola para o fundo da rede com uma cabeçada forte.

Antes do fim do primeiro tempo, o árbitro internacional marroquino Jalal Jaid marcou um pênalti a favor da Alemanha, após uma entrada forte de Richidley Bazar em Felix Nmecha dentro da área.

Kai Havertz se preparou para cobrar o pênalti e converteu-o no terceiro gol aos cinco minutos do tempo de acréscimo, encerrando o primeiro tempo com a Alemanha na frente por 3 a 1.

A rede francesa “Stats Foot” informou que Felix Nmecha se tornou o jogador mais rápido a marcar um gol pela seleção alemã em uma Copa do Mundo desde Thomas Müller contra a Argentina, em 3 de julho de 2010.

A rede também destacou que a Alemanha sofreu pelo menos um gol em cada uma de suas últimas sete partidas na Copa do Mundo, a pior sequência defensiva da Mannschaft na história de suas participações no torneio desde o período entre julho de 1966 e junho de 1970, quando sofreu gols em sete jogos consecutivos.

Por sua vez, a conta “Mr. Ship”, especializada em estatísticas, explicou que Curaçao se tornou a terceira seleção a marcar um gol em sua estreia na Copa do Mundo contra a Alemanha, quando a seleção alemã era a atual campeã. Antes dela, a seleção do Marrocos havia feito o mesmo na edição de 1970, quando perdeu por 2 a 1, seguida pela Argélia na Copa do Mundo de 1982, quando conquistou uma vitória histórica por 2 a 1, antes de Curaçao se juntar a essa lista na edição de 2026.

A mesma fonte acrescentou que o gol de Nico Schlotterbeck fez desta a segunda partida na história da Copa do Mundo em que jogadores do Borussia Dortmund marcaram na mesma partida. O único precedente foi na Copa do Mundo de 2006, quando Jan Koller e Tomas Rosicky marcaram na vitória da República Tcheca sobre os Estados Unidos por 3 a 0.

Em outro contexto, a rede de estatísticas “Opta” revelou que a seleção de Curaçao se tornou a décima primeira seleção da Confederação da CONCACAF a marcar pelo menos um gol na história de suas participações na Copa do Mundo. Apenas a África supera a CONCACAF nesse aspecto, com 12 seleções que já marcaram gols na Copa do Mundo, e a Europa, que lidera a lista com 33 seleções.