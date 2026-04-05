Vídeo: A torcida sai e depois volta... Três minutos dramáticos na partida entre West Ham e Leeds

A partida entre West Ham e Leeds United, disputada no Estádio Olímpico de Londres na noite deste domingo, pelas quartas de final da FA Cup, foi marcada por grande emoção, especialmente nos acréscimos.

O Leeds United abriu dois gols de vantagem com Tanaka e Calvert-Lewin (pênalti) aos 26 e 75 minutos, abrindo caminho para a semifinal.

Nos últimos minutos da partida, a torcida do West Ham deixou o estádio, após perceber que não havia mais esperança de recuperação diante da desvantagem de dois gols.

Mas o milagre aconteceu em apenas 3 minutos, quando o West Ham empatou ao marcar dois gols aos 90+3 e 90+6, por Matheus Fernandes e Axel Disasi.

E quando parte da torcida que havia saído ouviu os gritos dos que permaneceram no estádio após o primeiro gol, voltou para assistir ao gol de empate das arquibancadas, em meio à alegria enlouquecida dos torcedores dos Hammers.

A partida seguiu para a prorrogação, e a virada quase se concretizou depois que Valentín Castellanos marcou o terceiro gol do West Ham, mas foi anulado pelo VAR por impedimento.

Nada mudou na prorrogação, levando as duas equipes aos pênaltis, que sorriram para o Leeds United com a vitória (4 a 2).

O Leeds United tornou-se o último classificado para as semifinais da FA Cup, juntando-se ao Manchester City, ao Chelsea e ao Southampton.