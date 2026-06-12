A partida entre a República Tcheca e a Coreia do Sul, disputada atualmente pela primeira rodada do Grupo 1 da Copa do Mundo de 2026, foi bastante emocionante, com as duas seleções trocando gols no segundo tempo.

A seleção da República Tcheca abriu o placar aos 59 minutos, por meio de Ladislav Krejčí, que aproveitou um lançamento longo e impressionante de Vladimir Souval para dentro da área, subiu acima de todos e cabeceou com precisão de perto para o gol, dando à sua seleção a vantagem de 1 a 0.



Mas a resposta da Coreia do Sul não demorou, já que Hwang In-beom conseguiu empatar aos 67 minutos de forma espetacular, após receber um passe dentro da área, antes de levantar a bola com um toque técnico por cima do goleiro Matěj Kovář, que havia saído do gol, mandando-a para o fundo da rede e estabelecendo o empate em 1 a 1.







O confronto esquentou nos minutos finais, quando a seleção tcheca acreditava ter retomado a liderança com Tomas Soucek aos 77 minutos, após ele chutar uma bola magnífica para o gol; no entanto, o árbitro egípcio Amin Omar interrompeu as comemorações e decidiu rever a jogada por meio do VAR.

Após a revisão da jogada, o árbitro anulou o gol por impedimento na construção do ataque, mantendo o placar inalterado em meio ao choque dos jogadores tchecos.

Passaram-se apenas alguns minutos até que a seleção sul-coreana aproveitasse a situação: Hwang In-beom cruzou com precisão para dentro da área aos 80 minutos, e Oh Hyun-joo completou com um chute direto no meio do gol, dando à Coreia do Sul a vantagem por 2 a 1 e completando uma emocionante virada no placar.

A partida é disputada no Grupo A, que também conta com as seleções do México e da África do Sul, tendo a seleção mexicana iniciado sua campanha no torneio com uma vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na partida de abertura do grupo.

