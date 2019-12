Vice na Bola de Ouro, Van Dijk lamenta existência de Messi: “ele não é normal”

Messi vence sexta Bola de Ouro e Van Dijk destaca apreciação pelo jogador do Barcelona

A tarde desta segunda-feira (02) marcou mais um dia de recorde para Lionel Messi. O argentino venceu pela sexta vez a Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista France Football ao melhor jogador do mundo. Principal concorrente do Hermano na disputa, Van Dijk pareceu descrente com a mais nova marca de Messi.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Em entrevista durante a cerimônia que ocorreu em Paris, na França, o zagueiro do elogiou Lionel Messi e destacou a vitória do atleta do , a sexta na carreira: “Eu tive uma ótima temporada, mas às vezes você se depara com jogadores como ele [Messi], que não são normais. Seis Bolas de Ouro, você precisa respeitar a grandeza".

Com o prêmio, Messi se isolou à frente de Cristiano Ronaldo como o maior vencedor da Bola de Ouro. O camisa 10 do Barça também venceu o Fifa The Best 2019, em setembro. Na ocasião, Van Dijk foi vice para Messi na disputa do troféu que, vale lembrar, é diferente do entregue pela France Football.