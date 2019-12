Bola de Ouro 2019: Messi, Alisson, Rapinoe e todos os vencedores do prêmio

Confira todos os vencedores do prêmio tradicional entregue pela revista France Football

A 63ª edição do prêmio Bola de Ouro, que desde 1956 é entregue pela revista France Football, teve novidades e um recorde histórico: Lionel Messi recebeu pela sexta vez em sua carreira o galardão e tornou-se o único com seis troféus em sua prateleira.

Messi já havia recebido a Bola de Ouro em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. Com o troféu de 2019, o argentino chegou ultrapassou as cinco de Cristiano Ronaldo, que não compareceu à cerimônia de gala, e agora é o recordista absoluto.

No futebol feminino, a norte-americana Megan Rapinoe faz valer o favoritismo.

A grande novidade foi a entrega do prêmio Yashin, para o melhor goleiro, e o escolhido foi Alisson, do e seleção brasileira.

O prêmio de melhor jovem foi para De Ligt. Confira, abaixo, todos os vencedores.

Bola de Ouro masculina

Assim como já havia acontecido na premiação do FIFA The Best, Lionel Messi, do e seleção argentina, recebeu a sua sexta Bola de Ouro.

Bola de Ouro feminina

Campeã do mundo em 2019, a estadunidense Megan Rapinoe foi outra que unificou o The Best com a Bola de Ouro.

Prêmio Yashin

Alisson, do Liverpool e seleção brasileira, que já havia sido eleito melhor goleiro na premiação da FIFA, fez história ao receber a primeira edição do Prêmio Yashin.

Prêmio Kopa

O holandês Matthijs De Ligt, atualmente na mas que na temporada passada esteve no , recebeu o prêmio de melhor jogador sub-21 anos.