Vice do Flamengo sobre interesse português em Jesus: "O final vai ser bom, seja ele qual for"

Jorge Jesus assumir o Benfica após o término do Campeonato Carioca; Marcos Braz diz que, por enquanto, o português não falou em deixar o Rubro-negro

O interesse do em contratar Jorge Jesus parece ter abalado a confiança do de que o português cumpriria seu contrato por completo. Como a Goal informou, Jesus pode dar adeus ao Rubro-negro após o término do Campeonato Carioca.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Diante deste cenário, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, falou ao jornal A Bola, de , sobre o futuro de Jorge Jesus. "Se vai cumprir o contrato? Acredito que enquanto estiver aqui vai dar o máximo possível (...) O final vai ser bom, seja ele qual for."

Mais times

Braz afirmou que não conversou com Jesus sobre uma possível saída, mas comentou o interesse do Benfica. "Um grande clube português querer contratar o Jorge Jesus é sinal de que acertamos ao acreditar nele há um ano. Nada que seja inesperado."

O Flamengo pode conquistar mais dois troféus nesta quarta-feira. Caso vença o na final da Taça Rio, o Rubro-negro será automaticamente campeão carioca, já que venceu a e tem a melhor campanha do estadual.

Mais artigos abaixo

Com mais títulos do que derrotas à frente do Flamengo, Jesus pediu uma cláusula em sua renovação que permite uma rescisão amigável com o Rubro-negro caso clubes de Portugal, e demonstrassem interesse em contratá-lo. O vínculo com o Flamengo vai até dezembro de 2021.

"Se houver qualquer interesse do Jorge Jesus em falar sobre qualquer assunto, falarei com ele. Vou aguardar. Não temos de negociar nada (....) Vai conversar comigo a hora que entender ou se entender que tem alguma coisa para falar. Não tem de abrir negociação, não tem abrir mão", completou Braz.