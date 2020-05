Jorge Jesus pede ao Flamengo cláusula de rescisão amigável para dois países europeus

Treinador português vive a expectativa de assinar ainda nesta semana a renovação de contrato com o Rubro-Negro

Perto de ser assinado, o novo contrato de Jorge Jesus com o deve conter uma cláusula especial que possa garantir uma rescisão amigável (saída sem custos) caso o treinador receba - e aceite - nos próximos meses uma proposta oficial de dois países em particular da Europa: é um deles. Fontes próximas ao comandante português afirmam que o outro país seja ou .

Na negociação que pode ser sacramentada nesta semana, o corre para fechar uma renovação até dezembro de 2021. O valor do salário do Jesus vai ser praticamente o mesmo do atual (cerca de R$ 1,5 milhão por mês), mas com uma significativa melhora nas bonificações por títulos.

Preocupado com a instabilidade política e também financeira no , Jorge Jesus inicialmente tinha em mente o acerto de vínculo mais curto (até dezembro de 2020 ou no máximo maio de 2021). Tem pesado, no entanto, a insistência da diretoria do Flamengo em obter um acordo maior para construir um projeto vencedor a longo prazo.

Aos 65 anos, Jorge Jesus nunca escondeu que tem como objetivo no futuro dirigir o , completando assim o ciclo de trabalho nos três grandes portugueses, depois de (2009 a 2015) e (2015 a 2018). No país de origem, ainda comandou outros clubes, como Estrela da Amadora, União de Leiria, de Guimarães, Moreirense, Belenenses e Braga.

Nos últimos dias, vale lembrar, o Newcastle chegou a colocar Jesus na lista de principais favoritos para assumir a equipe, ao lado do argentino Mauricio Pochettino. Na verdade, o português é um alvo antigo dos Magpies - antes de fechar com o Flamengo, no ano passado, chegou a recusar uma oferta para trabalhar no clube que hoje está próximo de ser comprado por 300 milhões de libras pelo Fundo de Investimento Público (PIF), liderado pelo príncipe herdeiro árabe Mohammed bin Salman.