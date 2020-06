Flamengo acerta renovação e Jorge Jesus fica mais um ano no clube

Em reunião realizada nesta terça, no Ninho do Urubu, treinador chegou a um acordo com a diretoria Rubro-Negra e permanece até junho de 2021

Depois de quase seis meses de negociação, e Jorge Jesus chegaram a um acordo na tarde desta terça-feira(02) e o treinador renovou seu vínculo com a equipe carioca até junho de 2021. O português de 65 anos desembarcou no Rio em junho do ano passado e comandou a equipe no segundo ano mais vitorioso de sua história, faturando Brasileirão e a da América.

Desde dezembro, a diretoria vinha debatendo com Jorge Jesus sobre a renovação do contrato que se encerraria no dia 19 de junho. O comandante, no entanto, colocou outras prioridades em pauta, como a montagem do elenco para esta temporada. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, havia oferecido um vínculo até dezembro de 2021, mas o português optou por assinar por mais um ano apenas. Além disso, conforme trazido pela reportagem da Goal.com, o treinador pediu uma cláusula de saída para dois centros do futebol caso chegue uma proposta, ele argumentou que não gostaria de se sentir "amarrado".

Jorge Jesus também fez questão de deixar o contrato bem amarrado quanto ao câmbio do euro, que seguirá a contação dia. O comandante e sua comissão receberão 3,5 milhões de euros pelo novo contrato.. Desde que retornou de , no meio da pandemia do coronavírus, o treinador tinha deixado claro o desejo de assinar um novo contrato, mas os mínimos detalhes, tratados por parte do comandante com Bruno Macedo, precisam ser bem esmiúçados. Na tarde desta terça(02), o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já havia feito dando a entender que o acordo estava celado.