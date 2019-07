Neymar não viaja com PSG e ficará fora do próximo amistoso, contra o Sydney

Atacante brasileiro ainda se recupera do rompimento de ligamento do tornozelo direito sofrido na Seleção antes do corte da Copa América

Ainda sem Neymar, em fase final de preparação para voltar aos gramados, o terá o último amistoso de pré-temporada na próxima terça-feira (30), contra o Sydney.

O brasileiro, que não participou do empate com a , permaneceu em Macau, na , e não seguiu para Suzhou com o resto de seus companheiros.

Em recuperação ao lado do zagueiro Kimpembe, Neymar sofreu a lesão no início de junho, no amistoso contra o Qatar, antes da disputa da , e também não poderá disputar a Supercopa da diante do , no próximo sábado (3), por estar suspenso.