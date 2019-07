Presidente do Barcelona evita falar sobre Neymar: "É do PSG e nós respeitamos muito o PSG"

Josep Maria Bartomeu afirmou ainda que "não há o que acrescentar" sobre uma possível negociação com o jogador

Os rumores a respeito da saída de Neymar do com destino ao seguem fortes na Europa, mas o presidente do clube espanhol, Josep Maria Bartomeu evitou falar sobre um possível retorno do brasileiro.

Em entrevista ao RMC Sports, o cartola esfriou rapidamente o assunto. "No verão europeu leio muitos jornais. Mas sabemos que Neymar é jogador do PSG e temos muito respeito pelo PSG", afirmou. "Esta é a situação e não há nada mais para acrescentar", completou.

Bartomeu, então, preferiu destacar a chegada de Antoine Griezmann ao clube. "Ele está entre os cinco ou seis melhores jogadores do mundo e nós também estamos obrigados a pensar nele depois de Messi", finalizou.