Venda recorde de Neymar ao PSG pode ser batida num mercado pós-coronavírus?

Os grandes clubes europeus terão que lidar com uma nova realidade após o covid-19 afetar profundamente as finanças dos clubes

Aparentemente o futebol começará a voltar nas próximas semanas. Mas quanto tempo demorará até que tudo esteja normalizado? Grandes mudanças estão por vir, isso é fato. A pandemia do coronavírus afetará diversos aspectos do esporte, como jogos com portões fechados, ajustes nos calendários e as implicações financeiras causadas nos clubes.

Tais implicações são sem precendetes, no mundo todo, e alguns clubes lutarão pela sua sobrevivência. Com certeza haverá medo e incertezas sobre o futuro mesmo quando a bola voltar a rolar pelos gramados.

As incertezas serão refletidas também no mercado de transferências de futebol. Por pelo menos alguns anos, o cenário de gastos astronômicos, salários milionários e outros gastos exorbitantes deve ser alterado.

Mais times

"Resumindo, o Covid-19 tem o potencial de ser o evento mais impactante no mercado de transferências por muitos anos", afirmou à Goal Tiran Gunawardena, advogado esportivo do escritório Mills & Reeve, de Londres. "As consequências poderiam levar a uma mudança de paradigma por todas as partes interessadas no futebol em relação aos salários dos jogadores e taxas de transferência".

Gunawardena disse que toda a indústria do futebol será diferente quando a pandemia passar e sua ideia é compartilhada por diversas pessoas ligadas ao esporte. "Muita coisa irá mudar e todos estão esperando para ver o quão grande será esse impacto e o quanto isso durará", afirmou um agente de diversos jogadores que atuam na Europa.

Ed Woodward, diretor executivo do , também disse que "provavelmente os negócios não serão os mesmos para muitos clubes, incluindo nós mesmos". O United estava de olho em atletas como Jadon Sacho, Jack Grealish e James Maddison, mas Woodward firme ao afirmar que "especulações de transferências milionárias nesta janela parecem ignorar a realidade que o esporte encara".

Outros dirigente e ex-dirigentes endossam o posicionamento do diretor do United. Fabio Paratici, diretor esportivo da , cogita que o futebol pode adotar um sistema de transferências similar à NBA, onde as trocas entre clubes predominam.

"Os clubes serão espertos caso se prendam ao que têm", diz um executivo da Premier League. "Isso abalará o jogo e acho que veremos uma grande mudança na maneira como muitos clubes operam, especialmente no que diz respeito às transferências."

Clubes por todo o mundo estão reduzindo os salários de seus atletas e outros funcionários, como fez o Palmeiras aqui no Brasil e como outros clubes também fizeram mundo à fora. Você pode conferir a situação dos grandes brasileiros clicando aqui.

Damien Comolli, ex-diretor esportivo de e , afirmou que talvez apenas três clubes ingleses ainda consigam gastar dinheiro em transferências significantes, já que desde a transferência de Neymar ao o mercado do futebol está inflacionado.

A janela de transferências de 2017 deve permanecer como a mais cara da história, com Neymar dificilmente sendo tirado do topo dos jogadores mais caros do futebol mundial. É praticamente impossível pensar que clube algum pagará mais de 222 milhões de euros em qualquer atleta.

Mais artigos abaixo

Mas como os clubes agirão diante deste cenário? Manchester United e estavam preparados para investir muito dinheiro, assim como o e o , que ainda mira Lautaro Martínez e o próprio Neymar. , e PSG são outros exemplos de times que costumam gastar muito em reforços.

Mas e agora?

"Nós devemos ver uma janela pouco ativa", analisa Comolli. "Devemos ver trocas, empréstimos e eu creio que uma grande diminuição nos investimentos e nas transações".