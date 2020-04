Palmeiras corta salários e parcela direito de imagens de jogadores: entenda as medidas

Crise do coronavírus fez com que o Alviverde adotasse medidas para evitar mais problemas financeiros durante a paralisação do futebol nacional

O chegou a um acordo com o elenco profissional para redução de 25% dos salários registrados na carteira de trabalho dos atletas. A medida afeta os jogadores, o técnico Vanderlei Luxemburgo, o gerente Cícero Souza e o diretor Anderson Barros.

A decisão será válida nos meses de maio e junho. Segundo nota oficial divulgada pelo próprio clube, todos os jogadores aceitaram a medida. Ainda de acordo com o Alviverde, demais funcionários do Palmeiras farão parte de outro acordo, a ser discutido em breve.

O Palmeiras também anunciou mudanças nos pagamento dos direitos de imagens dos atletas. O pagamento de abril será diluído entre agosto e dezembro de 2020, enquanto que os vencimentos de maio será pagos nos primeiros seis meses de 2021.

No , o direito de imagem constitue a maior parte dos salários dos jogadores dos principais clubes. Desta forma, a economia palmeirense nos próximos meses será ainda maior e a ideia de diulir estes pagamentos no futuro é justamente por se tratar de um alto valor.

Diversos clubes no país estão se movimentando na mesma direção. Ainda não há uma previsão de quando o futebol retornará no Brasil, seja ele a nível estadual ou nacional.

O presidente do clube, Maurício Galiotte, destacou o acordo entre o clube e os jogadores: "Existem situações em que disposição e comprometimento são imprescindíveis para se chegar a um bom termo. Temos que pensar no todo para conseguirmos avançar em direção a um benefício maior. A maturidade do nosso elenco foi fundamental para que chegássemos a uma solução boa para todos".

O clube não atua desde o dia 14 de março, quando empatou em 0 a 0 com a Inter de Limeira, pelo . Os trabalhos na Academia de Futebol foram interrompidos dois dias depois. Os jogadores do Alviverde receberam férias, que se encerram nesta quinta-feira, 30.

O treinador Vanderlei Luxemburgo também falou ao site oficial do Palmeiras. "Esta decisão democrática é a maneira que temos para contribuir com o equilíbrio financeiro do clube, a manutenção do seu quadro de funcionários e atravessar este momento da melhor maneira possível", disse ele.

Dudu, capitão do clube, foi um dos líderes do elenco que se manifestou: "A gente não teve nenhum tipo de problema para chegar a uma solução para esse tema e tomamos a melhor decisão para todos os envolvidos. O Palmeiras, assim como outros clubes e empresas, possui muitos funcionários e todos são extremamente importantes. Espero que tudo se normalize o mais rapidamente possível e que, em breve, todos possam retomar suas atividades".