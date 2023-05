Vélez Sarsfield x Rosario Central ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (15) pela 16ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Vélez Sarsfield e Rosario Central se enfrentam na noite desta segunda-feira (15), às 20h30 (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, pela 16ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Estudiantes por 2 a 0 na última rodada, o Vélez Sarsfield, em 24º lugar, com 16 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após quatro empates e três derrotas nos últimos sete jogos disputados, enquanto o Rosario Central, em sétimo com 26 pontos, chega embalado com a goleada aplicada sobre o Platense por 4 a 0.

Em 69 jogos disputados entre as equipes, o Vélez soma 29 vitórias, contra 20 do Rosario Central, além de 20 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Argentino de 1997, o Vélez goleou por 5 a 1.

Prováveis escalações

Vélez Sarsfield: Gastón Gómez; Francisco Ortega, Miguel Brizuela, Lautaro Giannetti, Leonardo Jara; Damián Fernández, José Florentín, Walter Bou, Lucas Janson, Gianluca Prestianni, Lucas Pratto.

Rosario Central: Jorge Broun; Alan Rodríguez, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Damián Martínez; Walter Montoya, Kevin Ortíz; Víctor Malcorra, Lautaro Giaccone, Jhonatan Candia; Jaminton Campaz.

Desfalques

Vélez Sarsfield

Não há desfalques confirmados.

Rosario Central

Sem desfalques confirmados.

Quando é?