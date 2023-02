Vélez Sarsfield x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vélez Sarsfield e Boca Juniors se enfrentam na noite deste sábado (25), no Estádio José Amalfitani, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, do Star+, no streaming.

Depois de vencer o Platense por 3 a 1 na última rodada, o Boca Juniors busca emplacar a segunda vitória consecutiva. No momento, aparece na sétima posição, com sete pontos. Cinco a menos que o lider Lanús, enquanto o Vélez, em 14º, com cinco, não vence há três rodadas. Foram dois empates e uma derrota.

Em 85 jogos disputados entre as equipes, o Boca Juniors registra 33 vitórias, contra 27 do Vélez Sarsfield, além de 25 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Argentino 2022, o Boca Juniors venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vélez: Burián, Guidara, Godín, Brizuela, Ortega, Nicolás Garayalde, Florentín, Elias Cabrera, Janson, Santiago Castro e Osorio.

Boca Juniors: Romero, Advíncula, Valdez, Figal, Sández, Varela, Fernández, Óscar Romero, Pol Fernández, Miguel Merentiel, Luca Langoni.

Desfalques

Vélez

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?