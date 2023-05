Vélez Sarsfield x River Plate o vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (29), pela 18ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vélez e River Plate prometem fazem um duelo movimentado na noite desta segunda-feira (29), no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, às 20h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após ter o jogo anterior adiado, o Vélez caiu para o 25º lugar do campeonato, com 17 pontos. Já o River Plate vem de vitória e é o líder, com 40 pontos.

Prováveis escalações

Vélez: Gómez, Guidara, Gianetti, Godín, Ortega, Ordoñez, Fernández, Pretianni, Janson, Pratto e Osorio.

River Plate: Armani, Casco, Rojas, P. Díaz, E. Díaz, Aliendro, Pérez, Fernández, Solari, Palavecino e Borja.

Desfalques

Vélez

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Quando é?