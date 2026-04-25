Mika Godts impressionou no sábado à noite no Rat Verlegh Stadion. O craque do Ajax marcou o 0 a 2 contra o NAC Breda pouco antes do intervalo, com um gol de rara beleza.

O gol de Godts ainda será comentado por muito tempo. Após um contra-ataque rápido, ele recebeu um passe em profundidade de Wout Weghorst, passando de forma sublime por quatro jogadores do NAC. Em seguida, o atacante driblou o goleiro e colocou a bola com precisão no gol vazio: 0 a 2.

O comentarista da ESPN, Sjors Blaauw, fez imediatamente uma comparação marcante. Ele se referiu ao lendário gol de solo de Zlatan Ibrahimovic de 2004, também pelo Ajax contra o NAC Breda.

“É realmente uma beleza do Godts”, disse o repórter. “Um gol tão bonito que dá vontade de beijar!”

Godts também teve um papel importante no primeiro gol. Ele manteve a visão de jogo e colocou a bola na cara do gol para Oscar Gloukh, que marcou o 0-1. Com isso, o belga deixou sua marca no jogo logo no início.







