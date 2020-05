Vasco x Botafogo por Yaya Touré: entenda a disputa pela contratação

O marfinense parecia estar mais próximo do Glorioso, mas apareceu em vídeo prometendo vestir a camisa do clube de São Januário

Yaya Touré parecia estar, mais uma vez, perto de assinar com o , mas em vídeo divulgado nas redes sociais de Luiz Roberto Leven Siano, candidato à presidência do , nesta quinta-feira (21/05/2020), o marfinense deu a entender ter chegado a um acerto com o clube de São Januário caso Leven Siano vença o pleito.

“Vai, Vasco! Vejo vocês em breve”, disse o jogador de 37 anos, elogiando o projeto para o futebol do Cruz-Maltino. Yaya também já havia gravado um vídeo para o Botafogo, meses antes, que acabou vazando, deixando evidente que sempre esteve dividido sobre qual seria o seu destino se de fato vier para o .

Yaya “curtiu” a concorrência

Desde que seu nome passou a ser especulado no futebol brasileiro, Yaya Touré teve seu nome ligado a Botafogo e Vasco. No início, inclusive, chegou até mesmo a curtir um tweet da conta em português do Manchester City, clube onde é ídolo, que encorajava a disputa entre o Glorioso e o Cruz-Maltino.

As idas e vindas com o Botafogo

Naquela época, porém, a movimentação dos botafoguenses nas redes sociais foi maior e a expectativa era de que o meio-campista fosse contratado ainda antes do carnaval. Entre idas e vindas, o negócio não aconteceu. Antes de interromper pela primeira vez as negociações, um vídeo com o anúncio de Yaya Touré (que fazia as malas e incluía uma camisa do Botafogo nelas) chegou a ser vazado nas redes sociais.

Curiosamente, o ex-City e também chegou a gravar um material para quando fosse anunciado pelo Botafogo - e que acabou vazando... 🤔⚪⚫pic.twitter.com/UEN8D7vsa8 — Goal Brasil (@GoalBR) May 21, 2020

Recentemente, contudo, dirigentes do Botafogo passavam a mensagem de que Yaya enfim estaria próximo de um acerto e fizeram pouco caso da possibilidade de o jogador defender a camisa do Vasco.

“Desde que surgiram essas conversas malucas por aí, entramos em contato com o Yaya. O próprio jogador nos disse que o sonho dele é encerrar a carreira no Brasil, país que ele é muito fã. E disse com todas as letras que ficou apaixonado pelo clube e que no Brasil só jogaria pelo Botafogo. A torcida o encantou, ele foi estudar nossa história e ficou apaixonado também”, disse Carlos Augusto Montenegro, membro do conselho de futebol do Glorioso, em entrevista para o UOL.

Vasco reaparece mais perto de Yaya

YAYA TOURÉ NO VASCO?? 😱



Candidato à presidência, Luiz Roberto Leven Siano anunciou um acordo com o marfinense caso vença a próxima eleição no clube. 🤝



Já era, Botafogo? 🤨 pic.twitter.com/2Zo5RG7CNe — Goal Brasil (@GoalBR) May 21, 2020

A grande surpresa foi o reaparecimento do na jogada, assim como a gravação de Yaya citando o nome do clube e prometendo sua chegada – o que ganha peso sob o contexto de que o marfinense teria se irritado com o vazamento do seu vídeo de anúncio pelo Botafogo, meses antes.

O problema é que, apesar de agora parecer mais próximo de São Januário, a contratação de Yaya Touré estaria condicionada a uma vitória de Leven Siano nas eleições cruz-maltinas. O candidato também chegou a falar em nomes como Balotelli e Zlatan Ibrahimovic.

Yaya "não é coisa de vida ou morte"

O Botafogo não escondeu a surpresa com o vídeo de Yaya falando sobre o Vasco. Em entrevista ao O Globo, Carlos Augusto Montenegro disse que nem os empresários do marfinense estavam cientes disso.

Mas o dirigente, que foi presidente do Botafogo no título de 1995, mostrou tranquilidade com a situação: não colocou Yaya Touré como prioridade e ainda ironizou o risco tomado pelo meio-campista, ao acertar, neste primeiro momento, com uma pessoa e não com uma instituição.

“Nem o agente dele no Brasil, nem o agente dele na não tinham conhecimento e nem acreditam que tenha negociação com o Vasco. Se ele vier para o Botafogo, ótimo. Se não vier, vamos procurar outro. Não é uma coisa de vida ou morte”, afirmou.

“Se o Yaya não assinar o contrato com a gente, tudo bem. Vai ficar esperando a eleição do Vasco. Se o cara perder, abandona o futebol”, completou.

Vale lembrar que Vasco e Botafogo convivem com sérios problemas econômicos.