Botafogo aposta em fidelidade de Yaya Touré: "No Brasil, só jogaria aqui"

Carlos Augusto Montenegro minimizou "conversas malucas" que colocavam o Vasco como outro candidato a contratar o volante

Carlos Augusto Montenegro, membro do comitê executivo de futebol do , afirmou que o volante Yaya Touré só jogaria pelo clube alvinegro caso decidisse se transferir para o futebol brasileiro.



Nos últimos dias, o apareceu como um outro possível destino do marfinense depois que Fabio Cordella, empresário ligado a Luiz Roberto Leven Siano, candidato à presidência cruzmaltina, afirmar que o dirigente poderia trazer um reforço de origem africana, que disputou três Copas do Mundo e atuou na e na .

"Desde que surgiram essas conversas malucas por aí, entramos em contato com o Yaya. O próprio jogador nos disse que o sonho dele é encerrar a carreira no , país que ele é muito fã. E disse com todas as letras que ficou apaixonado pelo clube e que no Brasil só jogaria pelo Botafogo. A torcida o encantou, ele foi estudar nossa história e ficou apaixonado também", disse Montenegro ao UOL Esporte, descartando o arquirrival da briga.

Mais artigos abaixo

A novela envolvendo a ida do volante ao Botafogo começou antes do Carnaval, gerou expectativa na torcida do Glorioso e teve muitas idas e vindas - as negociações podem ser retomadas quando a crise da pandemia do novo coronavírus for controlada.

Mais times

Touré, que completa 37 anos no próximo dia 13, conquistou títulos com a camisa do e do e está sem clube desde que deixou o Qingdao Huanghai, da , no fim do ano passado. Ele também disputou três Copas do Mundo pela seleção da (2006, 2010 e 2014).