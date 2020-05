As dívidas dos times brasileiros: veja ranking com balanço dos maiores clubes

Com a divulgação dos balanços dos clubes referentes a 2019, ranking da Goal mostra como estão as dívidas de cada um dos "grandes" do futebol nacional

O balanço do para a temporada 2019, divulgado na imprensa na última segunda-feira, colocou o clube do Parque São Jorge entre os maiores devedores do futebol brasileiro. Não é só o , porém, que sofre para manter os seus compromissos em dia no .



Um levantamento da Goal mostra quais são as equipes do futebol nacional que mais têm mostrado dificuldade em equalizar as suas contas, com dívidas que aumentam seguidas vezes nos últimos anos.



O é o líder da lista, com uma dívida que bate na casa dos R$ 800 milhões, conforme divulgado em janeiro pelo presidente do núcleo de administração do clube, Paulo Fróes.



Outros clubes tentam equalizar as dívidas, mas seguem sofrendo para lidar com as mesmas. No Rio, e tentam controlar heranças de gestões passadas. Em , Corinthians e São Paulo apresentaram resultados muito ruins para 2019.



Ambos, porém, contam com valores a receber pelas vendas de Pedrinho (R$ 120 milhões), ao Benfica, e Antony, ao Ajax, (R$ 132 milhões), respectivamente. A negociação de atletas segue sendo fundamental para os clubes nacionais.



Vale lembrar que a dívida, resultado do passivo total apresentado pelos clubes, não deve ser analisada apenas por esse número. É necessário que se coloque em jogo a capacidade de gerar receita e o patrimônio das equipes para tentar liquidar o déficit.



Os valores são baseados nos últimos balanços divulgados pelos clubes e em entrevistas concedidas pelos presidentes em exercício recentemente.