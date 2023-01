Vasco da Gama x Volta Redonda ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Vasco e Volta Redonda se enfrentam na noite desta segunda-feira (30), às 20h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Na sexta posição com 5 pontos, o Vasco tem um jogo a menos que os adversários, mas sabe que precisa ganhar para se aproximar da zona de classificação à semifinal. O técnico Maurício Barbieri deve manter a escalação. A novidade no Cruzmaltino pode ser Jair, recuperado de virose.

Do outro lado, o Volta Redonda é o quinto colocado do campeonato com 7 pontos e vem de duas vitórias consecutivas.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vasco: Ivan, Puma, Robson, Léo e Piton; Zé Gabriel, Jair (Figueiredo), e Nenê; Gabriel Pec, Eguinaldo e Pedro Raul.

Escalação do provável Volta Redonda: Jefferson, Iury, Alex Vinicius, Marco Gabriel e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho, Luizinho, Pedrinho e Lelê.

Desfalques

Vasco

De Lucca e Orellano seguem no departamento médico.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?