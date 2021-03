Vasco sem vitórias no Carioca já preocupa para a Série B?

Gigante da Colina somou apenas um ponto em três partidas no Campeonato Carioca, enquanto reformula seu elenco para o restante da tamporada

O início do Vasco no Campeonato Carioca não é nada animador. Em três partidas - e nenhum clássico -, o Gigante da Colina somou apenas um ponto e atualmente ocupa o penúltimo lugar na tabela de classificação. Enquanto isso, o clube reformula seu elenco para a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e ainda vê seus principais jogadores serem cobiçados por outras equipes. Mas o torcedor já deve se preocupar para a disputa da Série B de 2021?

Após mais um rebaixamento no Brasileirão na temporada passada, o Vasco da Gama, que já estava em situação financeira delicada, viu seu orçamento ser ainda mais impactado para o restante de 2021. Com isso, o clube iniciou uma reformulação em seu elenco, com muitas chegadas e saídas.

Ao todo, o clube anunciou a dispensa de oito jogadores, entre eles nomes como Yago Pikachu, que acertou com o Fortaleza, Fernando Miguel, que foi para o Atlético-GO, Werley, Marcos Jr. e Henrique. Mas enquanto alguns nomes se despedem de São Januário, outros são anunciados: Marquinhos Gabriel, Zeca, ex-Santos e Internacional e Ernando, além do técnico Marcelo Cabo, que fez sua estreia diante do Nova Iguaçu, neste domingo (14).

O empate por 2 a 2 foi o primeiro ponto somado pelo Gigante da Colina no Campeonato Carioca. Antes disso foram duas derrotas, contra Portuguesa-RJ e Volta Redonda, e nas próximas seis rodadas o clube irá encarar três clássicos.

É claro que o trabalho está apenas começando, novas mudanças ainda devem ser feitas na equipe e o novo treinador ainda está conhecendo o elenco. Porém, o Vasco não pode se dar ao luxo de demorar muito para encontrar um padrão de jogo.

O Cruzeiro ano passado é um grande exemplo disso. O clube mineiro demorou para acertar o time, para encontrar um treinador e não conseguiu retornar à primeira divisão, nem com a chegada de Felipão.

E este ano a Série B ainda promete ser uma das mais disputadas da história. Além do Cruzeiro, Vasco e Botafogo integram os times da elite do futebol brasileiro que disputam a competição. E levando em conta que existem apenas quatro vagas para o acesso à Série A, há uma boa chance de que ao menos um desses clubes permaneça na segunda divisão na próxima temporada.

Para agravar a situação, o Vasco ainda pode perder jogadores importantes. Martín Benítez está na mira do São Paulo, que busca reforços para o treinador Hernán Crespo. Enquanto isso, o artilheiro Germán Cano já foi especulado como alvo de Corinthians, Atlético-MG, Grêmio e clubes do exterior, apesar de seu empresário ter informado que, até o momento, não houve qualquer tipo de proposta oficial.

Reformular um elenco é um processo um tanto quanto complicado e necessita de tempo, ainda mais em um ano em que não houve pré-temporada. Enquanto o Carioca avança, o Vasco corre para fechar seu elenco o mais rápido possível.

Derrotas neste estágio são normais e o estadual até pode ser usado para preparar o time para a Série B, mas não pode criar a ilusão de que ainda há muito tempo até o início do Campeonato Brasileiro.