Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vasco e São Paulo entram em campo na noite deste sábado (7), a partir das 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Vindo de uma goleada, o Vasco acabou voltando para a zona de rebaixamento. O Cruzmaltino é o 17º colocado, com 26 pontos. O Alvinegro terá o apoio de sua apaixonada torcida para voltar a vencer na competição e seguir firme na luta contra o rebaixamento.

Do outro lado, o São Paulo quer dar sequência ao seu bom momento. A equipe tricolor vem de duas vitórias consecutivas e está na décima posição, com 34 pontos. O técnico Dorival Júnior terá desfalques importantes por suspesão.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 98 vezes, com 36 vitórias do São Paulo, 35 do Vasco, além de 27 empates.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Rodríguez, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Bruno Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes; Payet (Gabriel Pec) e Vegetti.

São Paulo: Rafael, Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Juan (Luciano).

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Rafinha, Beraldo e Calleri estão suspensos.

Quando é?