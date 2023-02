Vasco x Resende: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Vasco e Resende se enfrentam na noite desta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Depois da derrota para o Volta Redonda na última rodada por 2 a 1, o Vasco entra em campo pressionado pela vitória. Fora da zona de classificação, a equipe soma cinco pontos, com uma vitória, dois empates e uma derrota, enquanto o Resende, nas últimas posições, registra quatro pontos e busca reencontrar o caminho da vitória após ser goleado pelo Volta Redonda por 5 a 1, e empatar sem gols com a Portuguesa da Ilha.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Vasco registra 12 vitórias, contra apenas uma do Resende, além de três empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, o Cruzmaltino venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vasco: Ivan; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair e Alex Teixeira; Gabriel Pec, Pedro Raul e Figueiredo. Técnico: Maurício Barbieri.

Escalação do provável Resende: Jefferson Luis; Medina, Rayne, Joanderson e Caxambu; Dener, Paulo Victor e Igor Bolt; Kaique, Bismarck e Vinicius Balloteli. Técnico: Sandro Sargentim.

Desfalques

Vasco

De Lucca e Orellano seguem no departamento médico.

Resende

Sem desfalques confirmados.

Quando é?