Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa do Brasil 2025

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio São Januário, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, além do Prime Video via streaming (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Após ser goleado por 5 a 0 pelo Atlético-MG na última rodada do Brasileirão, o Vasco volta suas atenções para a Copa do Brasil em busca seu segundo título. O Gigante da Colina garantiu vaga na semifinal ao eliminar o Botafogo nos pênaltis por 5 a 3 nas quartas de final. Nas oitavas, superou o CSA com placar agregado de 3 a 1. Antes disso, havia avançado ao derrotar União Rondonópolis e Nova Iguaçu por 3 a 0, além de eliminar o Operário-PR nos pênaltis por 7 a 6.
Do outro lado, o Fluminense também segue firme na briga pelo seu segundo título da Copa do Brasil. Nesta edição, o Tricolor das Laranjeiras construiu campanha sólida ao golear o Águia de Marabá por 8 a 0, vencer o Caxias por 2 a 1 e aplicar 5 a 1 no Aparecidense nas fases iniciais. Nas oitavas, superou o Internacional por 3 a 2 no agregado e, nas quartas de final, eliminou o Bahia com vitória por 2 a 1.
"Sabemos a importância do jogo da Copa do Brasil, é uma semifinal, não há muita margem. Tampouco tínhamos margem no Brasileirão, porque uma coisa leva a outra. Um bom rendimento leva os seus objetivos a serem maiores", afirmou o técnico Luís Zubeldía.
O segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil está marcado para domingo (14), no Maracanã. Quem avançar à decisão enfrentará o vencedor do duelo entre Corinthians e Cruzeiro.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómes, Rayan.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules (Nonato), Martinelli, Lucho Acosta; Soteldo, Kevin Serna, Everaldo.
Desfalques
Vasco
Cuesta está suspenso, enquanto Lucas Piton, Jair, Paulo Ricardo e Adson estão lesionados.
Fluminense
Agustín Canobbio vai cumprir suspensão, enquanto Manoel e Germán Cano estão machucados.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Em 337 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 123 vitórias, contra 113 do Fluminense, além de 101 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão 2025, o Gigante da Colina venceu por 2 a 0.
