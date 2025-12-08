Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2025. A partida será transmitida ao vivo pela Globo na TV aberta, pelo sportv na TV fechada e pelo Premiere no pay-per-view. Também será possível assistir pelo canal ge tv no YouTube e pelo streaming do Prime Video (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após encerrar o Brasileirão 2025 na terceira posição, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Maior campeão do torneio, com seis títulos, a Raposa avançou à semifinal após eliminar o Vila Nova na terceira fase, com um agregado de 5 a 0; o CRB nas oitavas, por 2 a 0; e o rival Atlético-MG nas quartas de final, por 4 a 0 no placar agregado.

Enquanto isso, o Corinthians busca conquistar seu quarto título da Copa do Brasil. Na atual edição, o Timão superou o Novorizontino na terceira fase, por 2 a 0 no agregado; o Palmeiras nas oitavas, com 3 a 0; e o Athletico-PR nas quartas de final, também por 3 a 0 no agregado. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior pode ter novamente à disposição Rodrigo Garro e Yuri Alberto, recuperados de lesão.

"Nós convivemos diariamente com a pressão. Não é maior nem menor, é sempre constante. Em qualquer clube que estivermos, a pressão vai existir sempre. Nós não chegamos aonde chegamos por acaso, tivemos merecimento para isso. Estamos na semifinal com o Cruzeiro, uma equipe que fez uma campanha muito bonita ao longo do ano. Tem grandes jogadores, um grande treinador. Nós respeitamos muito, mas temos também os nossos pontos positivos. Temos capacidade, qualidades e condições de buscarmos fazer dois jogos na melhor condição da nossa equipe", afirmou o treinador.No Brasileirão, o Corinthians encerrou a competição na 13ª colocação, com 47 pontos, garantindo vaga na Copa Sul-Americana de 2026. O segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil está marcado para domingo (14), na Neo Química Arena. Quem avançar à decisão enfrentará o vencedor do duelo entre Vasco e Fluminense.

Cruzeiro: Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Maycon (Rodrigo Garro), Vitinho (Yuri Alberto) e Memphis Depay.

Desfalques

Cruzeiro

Marquinhos e Janderson seguem no departamento médico, enquanto Fagner está fora por questão contratual.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O retrospecto entre Corinthians e Cruzeiro é marcado pelo equilíbrio. Ao longo de 89 confrontos oficiais, o Corinthians registra 35 vitórias, enquanto o Cruzeiro aparece logo atrás, com 32 triunfos, além de 22 empates. No duelo mais recente, válido pelo returno do Brasileirão 2025, a Raposa levou a melhor e venceu por 3 a 0.

