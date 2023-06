Vasco x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico dos Milhões será disputado nesta segunda-feira (5), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Vasco e Flamengo se enfrentam na noite desta segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro, encerrando a nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, com narração de Renata Silveira e comentários de Fabio Junior e Ledio Carmona.

Após eliminar o Fluminense e garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão buscando aumentar a invencibilidade no torneio para subir na tabela de classificação. No momento, são três vitórias e um empate seguidos, com 13 pontos conquistados.

Para o Clássico dos Milhões, o técnico Jorge Sampaoli revelou que não poupará nenhum jogador, apesar do confronto importante diante do Racing na próxima quinta-feira (8), pela Libertadores. Porém, o argentino trata como dúvida a presença de Gabigol, que deixou o campo mancando após o Fla-Flu. Caso não esteja apto, Pedro é o substituto natural do camisa 10.

Do outro lado, o Vasco, na zona de rebaixamento com apenas seis pontos, chega pressionado após quatro derrotas e três empates nos últimos sete jogos disputados. O técnico Barbieri poderá contar com Pedro Raul, que retorna após cumprir suspensão na derrota para o Fortaleza. Já Puma Rodríguez deve voltar ao time titular no lugar de Paulo Henrique.

Em 399 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 156 vitórias, contra 132 do Vasco, além de 111 empates. No último encontro válido pela semifinal do Cariocão de 2023, o Rubro-Negro venceu por 6 a 3 no placar agregado.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Barros, Jair e Carabajal (Galarza); Gabriel Pec, Alex Teixeira (Figueiredo) e Pedro Raul. Técnico: Mauricio Barbieri.

Flamengo: Matheus Cunha (Santos), Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Matheus França; Pedro e Everton Ribeiro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Vasco

De Lucca e GB estão no departamento médico.

Flamengo

Matheuzinho, lesionado, e Marinho, afastado, são desfalques certos.

