Vasco x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em São Januário, Vasco e Cruzeiro entram em campo na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Com a derrota sofrida no clássico, o Vasco continua dentro da zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 9 pontos. O Cruzmaltino terá mudanças na equipe titular, já que Piton está suspenso. Além disso, o zagueiro Maicon pode surgir entre os onze iniciais.

Do outro lado, o Cruzeiro não perde há duas rodas e se manteve na 12ª posição, com 18 pontos. O técnico Pepa não poderá contar com Walisson e Daniel Junior, machucados, enquanto Lucas Silva ainda não está regularizado para atuar pelo clube.

Em 81 jogos disputados entre as equipes, o Vasco venceu 21 vezes, o Cruzeiro 32, além de 28 empates.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Pumita, Maicon, Capasso, Léo, Mateus Carvalho, Marlon Gomes, Gabriel Pec, Orellano, Erick Marcus e Serginho.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Stênio (Gilberto).

Desfalques

Vasco

Lucas Piton cumpre suspensão.

Cruzeiro

Walisson e Daniel Junior estão no departamento médico.

Quando é?