Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa do Brasil 2025

Com os ingressos esgotados, Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 18h (horário de Brasília), no Maracanã, na grande final da Copa do Brasil 2025. Como empataram no primeiro jogo sem gols, quem vencer levantar o troféu. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, além do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após 14 anos do seu único título da Copa do Brasil, conquistado em 2011, o Vasco busca repetir o feito e levantar novamente a taça do torneio nacional. Na edição atual, o Gigante da Colina eliminou o CSA por 3 a 1 no placar agregado e, depois, avançou diante do Botafogo nos pênaltis, vencendo por 5 a 3. Na sequência, superou o Fluminense também nas penalidades, por 4 a 3, garantindo vaga na final. Antes disso, o time comandado por Fernando Diniz já havia deixado pelo caminho União Rondonópolis e Nova Iguaçu, ambos por 3 a 0, além do Operário-PR, em uma disputa de pênaltis que terminou 7 a 6.

Como o primeiro jogo terminou em 0 a 0 na Neo Química Arena, quem vencer a partida decisiva fica com o título da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Destaque nas cobranças desta edição do torneio, com atuações decisivas contra Operário e Fluminense, o goleiro Léo Jardim espera que a disputa não precise novamente ser definida nas penalidades.

"Espero que não precise. Que a gente consiga fazer um jogo consistente e o resultado nos 90 minutos. Mas se tiver que ir para os pênaltis vou fazer o meu melhor e estar o mais preparado possível para ajudar o Vasco", afirmou o goleiro.

"Mesmo quando é um jogo que não tem chance de ir para a disputa de pênalti, a gente se prepara. Porque pode ter cobrança de pênalti durante os 90 minutos. A gente tenta estar o mais preparado para isso. É intensificar análise, preparação para estar pronto independente do que acontecer no jogo", completou.

Por outro lado, o Corinthians luta pelo tetracampeonato da Copa do Brasil e garantiu vaga na decisão após eliminar o Cruzeiro nos pênaltis por 5 a 4 na semifinal. Antes disso, o Timão avançou sem grandes sustos: superou o Novorizontino na terceira fase por 2 a 0 no placar agregado, derrotou o rival Palmeiras nas oitavas por 3 a 0 e eliminou o Athletico-PR nas quartas de final, também com vitória agregada de 3 a 0.

Sem desfalques no elenco, o técnico Dorival Júnior terá força máxima à disposição para a decisão. O atacante Memphis Depay não participou das atividades com bola e realizou trabalho com a equipe de fisioterapia, mas não preocupa e deve estar apto para a final de domingo.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele (José Martínez), Breno Bidon e Rodrigo Garro (André Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Desfalques

Vasco

Lucas Piton e Mateus Carvalho estão lesionados, enquanto Adson e Jair estão em transição física.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 21 de dezembro de 2025

domingo, 21 de dezembro de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Maracanã - Rio de Janeiro, RJ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Boschilia e Victor Imazu (assistentes), Marco Fazekas (VAR)

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 108 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 49 vitórias, contra 25 do Vasco, além de 34 empates.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

