Final da Copa do Brasil 2025: jogos, times classificados, quando é, onde assistir e mais

Falta pouco para o grande campeão da Copa do Brasil 2025 ser conhecido e a expectativa só cresce. O Corinthians foi o primeiro finalista confirmado, depois de bater o Cruzeiro na semifinal, e agora fica na espera de Vasco ou Fluminense.

Definidos os finalistas, a Copa do Brasil 2025 pode render uma premiação recorde. O campeão da competição garante R$ 77,1 milhões apenas pela final, enquanto o vice-campeão embolsa R$ 33 milhões.

Somando todas as fases disputadas desde a primeira rodada, o clube que levantar a taça pode chegar a R$ 101 milhões em premiação total — marca inédita no torneio. Neste cenário, apenas Vasco e Fluminense, que iniciaram a competição desde a primeira fase, ainda têm chance de alcançar esse valor máximo.

A seguir, confira todos os detalhes que envolvem a grande decisão da Copa do Brasil 2025