Bruna Lima

Final da Copa do Brasil 2025: jogos, times classificados, quando é, onde assistir e mais

O Corinthians é o primeiro finalista garantido e fica na espera de Vasco ou Fluminense na grande decisão

Falta pouco para o grande campeão da Copa do Brasil 2025 ser conhecido e a expectativa só cresce. O Corinthians foi o primeiro finalista confirmado, depois de bater o Cruzeiro na semifinal, e agora fica na espera de Vasco ou Fluminense.

Definidos os finalistas, a Copa do Brasil 2025 pode render uma premiação recorde. O campeão da competição garante R$ 77,1 milhões apenas pela final, enquanto o vice-campeão embolsa R$ 33 milhões.

Somando todas as fases disputadas desde a primeira rodada, o clube que levantar a taça pode chegar a R$ 101 milhões em premiação total — marca inédita no torneio. Neste cenário, apenas Vasco e Fluminense, que iniciaram a competição desde a primeira fase, ainda têm chance de alcançar esse valor máximo.

A seguir, confira todos os detalhes que envolvem a grande decisão da Copa do Brasil 2025

  • Quando é a final da Copa do Brasil?

    Ida: Corinthians x Vasco ou Fluminense 

    Neo Química Arena - quarta-feira (17/12)

    Volta: Vasco ou Fluminense x Corinthians

    Maracanã ou São Januário - domingo (21/12)

  • Os classificados para a final da Copa do Brasil 2025

    S1: Corinthians x Cruzeiro

    • IDA: Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - quarta-feira, dia 10 de dezembro, às 21h30, no Mineirão
    • VOLTA: Corinthians 1 (5) x (4) 2 Cruzeiro - sábado, dia 14 de dezembro, às 18h00, na Neo Química Arena

    *Corinthians classificado à final da Copa do Brasil

    S2: Fluminense x Vasco

    • IDA: Vasco 2 x 1 Fluminense - quinta-feira, dia 11 de dezembro, às 20h, no Maracanã
    • VOLTA: Fluminense x Vasco - sábado, dia 14 de dezembro, às 20h30, no Maracanã

  • Quanto ganha o campeão da Copa do Brasil 2025

    Para a edição de 2025, a CBF anunciou um novo reajuste nas cotas de premiação da Copa do Brasil, novamente baseado na inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e nos contratos de direitos de transmissão e acordos comerciais do torneio. O ajuste aplicado varia entre 4,9% e 5,39%, dependendo do grupo de clubes, após um aumento de 5% registrado na temporada passada.

    Com a atualização dos valores, a Copa do Brasil 2025 passa a oferecer uma premiação recorde. O campeão garante R$ 77,175 milhões somente pela vitória na final, enquanto o vice-campeão recebe R$ 33,075 milhões. Somando as cotas acumuladas desde a primeira fase, o clube que levantar a taça pode alcançar até R$ 101 milhões em premiação total, o maior valor já pago na história da competição.

    Neste cenário, apenas Vasco e Fluminense, que disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase, ainda podem atingir o valor máximo previsto. Os reajustes definidos pela CBF foram aplicados da seguinte forma: 5% para clubes do Grupo I (Série A), 4,9% para o Grupo II (Série B) e 5,39% para o Grupo III (Série C, D...), refletindo a política de correção inflacionária adotada pela entidade para a temporada.

  • Onde assistir à final da Copa do Brasil 2025?

