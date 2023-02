Vasco x Botafogo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Vasco e Botafogo se enfrentam na noite desta quinta-feira (16), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Botafogo pode se isolar na liderança do Cariocão em caso de vitória nesta quinta-feira. No momento, é líder com 16 pontos, assim como o Fluminense, que perde apenas no saldo de gols.

Para o confronto, o técnico Luís Castro volta a ter Lucas Fernandes entre os relacionados. O meia está recuperado de uma lesão muscular, enquanto Patrick de Paula, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, pode ser substituído por Marlon Freitas.

Do outro lado, o Vasco, depois de duas derrotas consecutivas, vem de derrota para o rival Fluminense por 2 a 0 na última rodada. No momento, aparece na sexta posição com 11 pontos (três vitórias, dois empates e duas derrotas).

Em 314 jogos disputados entre as equipes, o Vasco registra ampla vantagem. Foram 132 vitórias do Cruzmaltino, contra 87 do Botafogo, além de 95 empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Halls; Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Barros e Galarza; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Botafogo: Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Cuesta, Marçal, Tchê Tchê, Gabriel Pires, Marlon Freitas (Lucas Fernandes), Sauer (Piazon), Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Vasco

Robson e Figueiredo seguem no departamento médico, assim como Jair, com uma lesão leve na coxa, e Marlon, que defendeu a seleção brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-20, e está lesionado.

Botafogo

Patrick de Paula, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque, assim como Gatito Fernández e Eduardo, lesionados.

Quando é?