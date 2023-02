Vasco x Boavista ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (27), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Com mais de 15 mil ingressos vendidos, Vasco e Boavista enfrentam na noite desta segunda-feira (27), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pelo encerramento da nona rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Embalado com a goleada aplicada sobre o Trem por 4 a 0, que garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco volta as atenções para o Cariocão. No momento, aparece na quinta posição, com 14 pontos.

Para o confronto, o técnico Maurício Barbieri deve repetir a mesma escalação do meio da semana. A única exceção pode ser a ausência de Lucas Pinton, que apresentou um quadro de gastroenterite. Caso não esteja apto, Paulo Victor pode aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Boavista aparece na lanterna com apenas 12 pontos e busca a primeira vitória no estadual. Até aqui, foram seis derrotas e dois empates nos oito jogos disputados.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Vasco registra uma ampla vantagem. São 13 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Miranda, Léo, Lucas Piton (Paulo Victor); Rodrigo, Jair e Alex Teixeira; Gabriel Pec, Erick Marcus e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Boavista: Fernando; Cayo Tenório, Diogo Rangel, Elivelton e Jefinho; Lucas Lucena, Ryan e Wandinho; Léo Melo, Pablo Augusto e Marquinhos. Técnico: Leandrão.

Desfalques

Vasco

Marlon, Riquelme, Gabriel Dias, Luca Orellano, Robson e Figueiredo são desfalques.

Boavista

Matheus Alessandro, Peu e Rael, expulsos na derrota para o Audax-Rio por 3 a 2, são desfalques certos, assum como Jairo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?