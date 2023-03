Vasco da Gama x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela segunda fase do torneio; veja como acompanhar na TV

Vasco e ABC se enfrentam na noite desta quinta-feira (16), a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela segunda fase da Copa do Brasil Em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Depois da derrota para o Flamengo por 3 a 2 no jogo de ida da semifinal do Cariocão, o Vasco volta as atenções para a Copa do Brasil, mas o técnico Maurício Barbieri pode optar por algumas mudanças no time titular, já pensando no jogo de domingo (19). Na primeira fase da CdB, a equipe goleou o Trem por 4 a 0.

"Acho que tem possibilidade de mudança, avaliando e vendo quem tem melhores condições. Só vou consigo ver na quarta-feira, quando vamos avaliar quem teve uma recuperação melhor. Agora é estudar o adversário, foco total na quinta, meu mundo acaba na quinta, depois de quinta, a gente pensa no que vai acontecer", disse.

Do outro lado, o ABC, que vem de vitória sobre o Santa Cruz por 3 a 0, pela segunda fase do Campeonato Potiguar, goleou o Tuntum por 5 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, são oito vitórias do Vasco, contra apenas uma do ABC, além de três empates. No último encontro, válido pela segunda fase da Copa do Brasil de 2020, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Capasso, Léo e Lucas Piton; Andrey Santos, Jair (Rodrigo), Gabriel Pec, Alex Teixeira (Nenê) e Marlon Gomes; Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

ABC: Simão; Alemão, Afonso, Richardson e Daniel Vançan; Jailson, Rapahel Luz, Walfrido e Gustavo Hebling; Paulinho Moccelin e Falipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Desfalques

Vasco

Halls, suspenso, além de Riquelme, Gabriel Dias e De Lucca, no departamento médico, são desfalques certos.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?