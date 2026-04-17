Van der Vaart aparece de repente na tela do programa “Vandaag Inside”, para grande hilaridade do estúdio

Rafael van der Vaart apareceu de repente no programa Vandaag Inside na sexta-feira. O ex-jogador de futebol foi levado ao ar por sua namorada, Estevana Polman, que anunciou que vai se aposentar como jogadora de handebol.
Polman ainda joga pelo Rapid Bucareste e mora com Van der Vaart na Romênia. Há planos de voltar para a Holanda, pois compraram uma casa em Huissen. “Sim, vamos voltar para Arnhem. Mal posso esperar.”
Johan Derksen entra na conversa dizendo que vai frequentemente a Huissen. “Meu cabeleireiro fica lá. Dá para ver, é o melhor cabeleireiro da Holanda. Você precisa mesmo ir lá, ao Arno.” Polman responde com humor: “Então eu não vou lá!”
Polman continua, já na sala de estar. “O Raf saiu, eu queria colocá-lo na tela por um instante, mas ele disse: ‘Vou deitar na cama, não vou aparecer na tela de jeito nenhum.’ Então ele saiu. Com um rolo de papel higiênico debaixo do braço.”
Wilfred Genee quer saber imediatamente se o quarto fica perto. “E daí, você quer que eu mostre? Sim? Por mim, tudo bem!”, diz Polman, que dirige a câmera para Van der Vaart.
“Se eu fosse você, batia na porta”, aconselha Genee, sorrindo. Van der Vaart entra em cena sorrindo e acena rapidamente, sob os aplausos do público no estúdio.