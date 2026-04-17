Rian Rosendaal

Van der Vaart aparece de repente na tela do programa “Vandaag Inside”, para grande hilaridade do estúdio

Rafael van der Vaart apareceu de repente no programa Vandaag Inside na sexta-feira. O ex-jogador de futebol foi levado ao ar por sua namorada, Estevana Polman, que anunciou que vai se aposentar como jogadora de handebol.

Polman ainda joga pelo Rapid Bucareste e mora com Van der Vaart na Romênia. Há planos de voltar para a Holanda, pois compraram uma casa em Huissen. “Sim, vamos voltar para Arnhem. Mal posso esperar.”

Johan Derksen entra na conversa dizendo que vai frequentemente a Huissen. “Meu cabeleireiro fica lá. Dá para ver, é o melhor cabeleireiro da Holanda. Você precisa mesmo ir lá, ao Arno.” Polman responde com humor: “Então eu não vou lá!”

Polman continua, já na sala de estar. “O Raf saiu, eu queria colocá-lo na tela por um instante, mas ele disse: ‘Vou deitar na cama, não vou aparecer na tela de jeito nenhum.’ Então ele saiu. Com um rolo de papel higiênico debaixo do braço.”

Wilfred Genee quer saber imediatamente se o quarto fica perto. “E daí, você quer que eu mostre? Sim? Por mim, tudo bem!”, diz Polman, que dirige a câmera para Van der Vaart. 

“Se eu fosse você, batia na porta”, aconselha Genee, sorrindo. Van der Vaart entra em cena sorrindo e acena rapidamente, sob os aplausos do público no estúdio. 

