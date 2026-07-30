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"Vamos lidar com isso": Max Eberl considera a venda de um zagueiro no Bayern de Munique

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique

Max Eberl pode imaginar a venda de Hiroki Ito nesta janela de transferências.

"Se houver alguma ideia de uma transferência no caso de Hiroki Ito, porque ele próprio percebe que está ficando difícil, então vamos tratar disso", disse Eberl em uma rodada de conversa com a imprensa na quarta-feira.

O japonês de 27 anos é versátil para atuar na defesa, mas em suas duas posições de origem tem grande concorrência. Na lateral esquerda, Alphonso Davies (segundo Eberl, apesar dos rumores em contrário, inegociável) e o reforço Nathaniel Brown disputam minutos. Na zaga, Dayot Upamecano e Jonathan Tah são considerados titulares absolutos, e a primeira alternativa é Min-Jae Kim.

Ito chegou em 2024 por 23,5 milhões de euros vindo do VfB Stuttgart e tem contrato até 2028. Em seus dois primeiros anos no Bayern de Munique, ele foi atrapalhado por problemas recorrentes de lesão. Além de Ito, Joao Palhinha, Sacha Boey e Bryan Zaragoza também devem deixar o clube o quanto antes.

Bayern de Munique: o calendário de verão após a Copa do Mundo de 2026

Data/Período

Evento

20 de julho de 2026

Início dos treinamentos dos profissionais

25 de julho de 2026

Jogo-treino contra o Wehen Wiesbaden (1 a 2)

27 a 30 de julho de 2026

Período de treinos em Tegernsee

30 de julho de 2026

Amistoso contra o Rottach-Egern

1 a 8 de agosto de 2026

Audi Summer Tour na Coreia do Sul

15 de agosto de 2026

Telekom Cup contra o RB Leipzig

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