"Vamos lidar com isso": Max Eberl considera a venda de um zagueiro no Bayern de Munique

"Se houver alguma ideia de uma transferência no caso de Hiroki Ito, porque ele próprio percebe que está ficando difícil, então vamos tratar disso", disse Eberl em uma rodada de conversa com a imprensa na quarta-feira.

O japonês de 27 anos é versátil para atuar na defesa, mas em suas duas posições de origem tem grande concorrência. Na lateral esquerda, Alphonso Davies (segundo Eberl, apesar dos rumores em contrário, inegociável) e o reforço Nathaniel Brown disputam minutos. Na zaga, Dayot Upamecano e Jonathan Tah são considerados titulares absolutos, e a primeira alternativa é Min-Jae Kim.

Ito chegou em 2024 por 23,5 milhões de euros vindo do VfB Stuttgart e tem contrato até 2028. Em seus dois primeiros anos no Bayern de Munique, ele foi atrapalhado por problemas recorrentes de lesão. Além de Ito, Joao Palhinha, Sacha Boey e Bryan Zaragoza também devem deixar o clube o quanto antes.

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