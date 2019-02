Valverde não confirma Messi contra o Bilbao

Após o empate com o Real Madrid em 1 a 1, técnico do Barcelona falou sobre o estado físico do craque argentino

Após o empate em 1 a 1 com o Real Madrid, Ernesto Valverde conversou com a imprensa logo após o apito final e, além de explicar o motivo de ter iniciado com Messi entre os titulares nesta quarta-feira (6), o treinador também não confirmou a presença do craque contra o Bilbao, domingo (10), pela Liga.

"No outro dia terminou com algum desconforto. Hoje se encontrava bem, muito melhor. Mas eu pensei que era melhor que entrasse no segundo tempo. Falei com ele", disse.

"As decisões são tomadas com base no que você acha que é melhor para o time e para o jogador. Se Messi estiver bem para jogar, tudo bem, caso contrário, não. Esperamos que ele esteja bem, espero que seja titular, é claro. Vou te responder em quatro dias", completou.

Com o resultado, o Real agora precisa apenas de um empate sem gols para assegurar sua vaga na final da Copa do Rei. O Barça, por sua vez, precisa de uma vitória simples ou empate por dois gols ou mais. Novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. O jogo decisivo da semifinal será disputado no dia 27 de fevereiro, no Santiago Bernabéu.