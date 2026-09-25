Valentijn Driessen está farto do "dorminhoco" do Ajax: "Que cagão!"

Valentijn Driessen não está nem um pouco impressionado com Marc ter Stegen. O jornalista do De Telegraaf acha que o goleiro do Ajax transmite pouca autoridade dentro da própria área e, por isso, entende bem por que Manuel Neuer teve a preferência por anos na seleção da Alemanha.

No podcast Kick-off, do De Telegraaf, o assunto inicialmente é o gol anulado de Virgil van Dijk contra a Alemanha. A partir disso, surge uma discussão sobre o comportamento dos atacantes em cobranças de escanteio, cada vez mais posicionados de forma deliberada ao redor do goleiro para atrapalhá-lo. Ter Stegen teve algum incômodo no gol de cabeça de Van Dijk por causa de Brian Brobbey, que estava perto dele.

Driessen não é favorável a essa tendência e cita também exemplos da Premier League. “Na Inglaterra, isso já é realmente algo comum. Se esse é o futebol e se é assim que os gols vão ser feitos, então eu acho tudo isso muito menos interessante”, disse o jornalista.

“Isso não muda o fato de que o nosso grande amigo Ter Stegen, naturalmente, é um covarde. De verdade, ele simplesmente não tem coragem de sair do gol”, dispara. Ter Stegen tentou algumas vezes socar a bola para longe, mas, segundo Driessen, não fez isso de forma convincente.

“Eu entendo muito bem por que Manuel Neuer foi o goleiro titular da Alemanha durante todo esse tempo”, afirmou o jornalista. “Ele é de uma classe muito superior.”

O colega Mike Verweij acharia estranho se o gol de Van Dijk tivesse sido anulado por uma falta de empurrão de Brobbey. “Se uma infração dessas acontece no meio-campo, todo mundo diz: deixa o jogo seguir”, afirmou Verweij.

Driessen acrescenta: “Dá para discutir se ele realmente foi desequilibrado. Eu não acho, porque, nesse aspecto, Ter Stegen é simplesmente um banana.” Na realidade, porém, o gol foi invalidado por impedimento de Brobbey, informou a Kicker na sexta-feira.