Valentijn Driessen: “Ele já superou o nível da Eredivisie”

Valentijn Driessen está impressionado com Mika Godts, segundo afirmou no podcast de futebol Kick-off, do jornal De Telegraaf. O jornalista vê um bom próximo passo, no qual Jordi Cruijff poderia eventualmente desempenhar um papel importante.

O gol de Godts lembrou muito o que Zlatan Ibrahimovic marcou em 2004 contra o NAC Breda (6 a 2). “Steven Berghuis estava comparando e, a princípio, achou que o de Zlatan tinha sido mais bonito, mas depois disse que, na verdade, o de Zlatan não tinha sido mais bonito”, revelou Valentijn Driessen.

“Achei um gol fenomenal de Godts, porque foi marcado em um espaço muito menor. Ibrahimovic começou fora da área. Godts, embora tenha vindo correndo desde o seu próprio campo, realizou todas as jogadas dentro da área. Achei um gol incomparável”, avaliou Driessen.

O jornalista, geralmente crítico, elogia muito o belga. “Ele simplesmente prova que, na verdade, já superou a Eredivisie.” Driessen considera, em seguida, que é difícil se destacar no atual Ajax. “Mas Godts se destaca claramente.”

Na equipe em baixa, o ponta belga é, segundo os apresentadores do Kick-off, o único ponto positivo. Sean Steur também é mencionado. “Mas ele passa mais tempo no banco do que jogando”, opinou Driessen, após o que o apresentador Heijn Keijser saiu em defesa do jogador. “Mas ele ainda é jovem, é claro.”

Driessen aconselhou Godts em seguida. “Acho que ele precisa dar um passo intermediário. As conexões entre Jordi Cruijff e Pep Guardiola são claramente visíveis. O Manchester City é um clube que poderia pagar trinta, quarenta ou cinquenta milhões. Talvez o Ajax queira isso.”

No entanto, o técnico de 62 anos, natural de Westland, não acredita que haja muitas chances de tirar Jérémy Doku da equipe. “Doku já é a primeira opção na seleção nacional, e Godts talvez seja a segunda. Mas ele ainda deve se considerar sortudo por ter sido convocado.”