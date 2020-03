Valencia é caso mais grave de coronavírus: um terço dos atletas infectados

O clube confirmou que cerca de 35% da equipe testou positivo para o vírus; o é o pior cenário do futebol

Depois dos cinco casos de coronavírus Covid-19 confirmados pelo no final de semana, nesta segunda-feira (16) mais quatro infectados foram anunciados entre jogadores e treinadores.

Com nove casos confirmados, o clube espanhol apresenta o cenário mais grave do futebol, sendo o time com mais casos confirmados até o momento, o que equivale a cerca de 35% da equipe.

Sem revelar os nomes dos infectados, o Valencia garantiu que todos passam bem e que os quadros são assintomáticos. Todos estão em casa, sendo acompanhados e com as devidas medidas médicas tomadas.

No final de semana, o argentino Ezequiel Garay confirmou ser um dos casos confirmados pelo clube. Além dele, Eliaquim Mangala e Jose Gaya também anunciaram que estavam entre os infectados, todos eles em suas próprias redes sociais.

O médico da equipe, Juan Aliaga foi o primeiro caso no clube, o que levou todos os demais a fazerem o teste, que acabou por confirmar mais vítimas do vírus.

A equipe do Valencia esteve recentemente na - epicentro da pandemia - para a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a .