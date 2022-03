Vaiado e hostilizado em jogo do PSG, Neymar posta foto com o filho: 'É o que faz continuar'

O placar de 3 a 0 a favor do PSG, em vitória contra o Bordeaux, ficou em segundo plano neste domingo, quando as vaias da torcida parisiense destinadas a craques como Messi e Neymar, em virtude da eliminação precoce na Liga dos Campeões no meio da semana, roubaram a cena. E após ser hostilizado durante a partida, o camisa 10 brasileiro buscou refúgio em sua família e postou foto ao lado de seu filho, Lucca, afirmando que ele é quem o motiva e “faz continuar”.

Além da eliminação precoce na Liga dos Campeões, o modo como o time do PSG – montado para ganhar o torneio – perdeu a partida, de virada com dois gols de Benzema em menos de dois minutos, frustrou ainda mais os torcedores.

Dessa forma, nem o gol marcado por Neymar neste domingo – o segundo da partida –, nem o placar elástico de 3 a 0, nem a primeira colocação com folga na Ligue 1 puderam acalmar os torcedores do Paris. E obviamente, por sua importância e peso no elenco, o brasileiro, que já vinha sendo criticado há algum tempo, foi um dos principais alvos das vaias da torcida – Marquinhos e Mbappé foram alguns dos poucos poupados.

Getty

Após a vitória desta tarde, o atacante passou bons momentos em família, e usou suas redes sociais para registrar o fato, com vídeos jogando basquete com seu filho, Lucca, além de fotos com seu pai e com o irmão por parte de mãe de Davi, Valentin.

Mais do que as mídias, ele escreveu que está feliz em ver seus familiares felizes e que o motiva e “faz continuar”.

Ao contrário de momentos anteriores em sua carreira, o atacante não protestou contra as vaias nem contra os torcedores do Paris, mas também aproveitou para republicar uma mensagem de apoio de seu ex-companheiro e amigo pessoal Luis Suárez.

O atacante do Atlético de Madrid foi às redes sociais para apoiar publicamente Messi e Neymar, afirmando que o futebol não tem memória. Após a partida, o treinador Mauricio Pochettino também defendeu seus jogadores.