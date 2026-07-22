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Muhammad Sharaf Eldeen

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Uma única pessoa no Real Madrid opõe-se à contratação de Rodri

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Rodri brilha com a Espanha no Mundial

O espanhol Rodri, médio do Manchester City, voltou a entrar com força no radar do Real Madrid durante o período de transferências de verão, depois de a sua exclusão dos planos do clube merengue parecer praticamente certa há algum tempo.

O jornalista Rodra, darede ESPN, referiu que a direção do Real Madrid passou a olhar para Rodri como uma opção real para reforçar o meio-campo, indicando que o diretor executivo do clube merengue, José Ángel Sánchez, juntamente com o chefe dos observadores, Juni Calafat, estão a liderar a operação para contratar o jogador.

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Acrescentou que o presidente do Real, Florentino Pérez, mostra reservas em relação ao negócio, devido aos seus receios de que Rodri sofra novas lesões, mas a sua influência sobre as decisões do mercado de transferências neste verão é menor do que o habitual.

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Rodra apontou que "Pérez já tinha recusado, em maio passado, a ideia de contratar o português Bernardo Silva, mas o negócio concretizou-se. Também soube da transferência de Marc Cucurella depois de o acordo já estar fechado".

Destacou que o astro da seleção de Espanha, vencedor do prémio de melhor jogador do Mundial de 2026, prepara-se para ser submetido a uma pequena cirurgia devido a dores nas costas, sublinhando que a lesão não é considerada grave.


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