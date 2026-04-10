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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Uma punição velada para a decisão que envolveu o Barcelona e o Atlético

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Espanha

O árbitro romeno Stefan Kovac foi o centro da maior polêmica na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona apresentou uma reclamação oficial à UEFA após o pênalti que Kovács não marcou a favor do Barça, após uma mão de Bobill, além da expulsão de Pau Cubarsi, sabendo-se que a partida terminou com a derrota do Blaugrana por 0 a 2.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou declarações do especialista em arbitragem Isaac Futo ao programa El Partidazo de Cope.

Futo disse: “Kovács será suspenso e não apitará nenhuma partida no restante da Liga dos Campeões”.

E acrescentou: “A suspensão de Kovács não se deve à jogada em que o Barcelona reclamou um pênalti, mas sim por não ter expulsado Kobarsi imediatamente”.

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Para a UEFA, a segunda jogada é considerada mais grave, já que Kovács mostrou inicialmente um cartão amarelo ao zagueiro do Barcelona, antes de receber um aviso do VAR para rever a situação, e só então expulsou o jogador.

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