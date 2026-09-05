Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, explicou a ausência de Harry Kane e Michael Olise como titulares durante o empate sem gols com o Schalke, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

Kompany afirmou, em declarações à imprensa após a partida: "Foi simplesmente uma decisão racional. Eles voltaram muito, muito tarde das férias, e a partida contra o Osnabrück consumiu muita energia deles".

E prosseguiu: "A prioridade era que eles estivessem disponíveis para ela (a partida contra o Osnabrück), porque era um confronto pela Copa da Alemanha. Depois, eu tinha que tomar uma decisão sobre o jogo de hoje. Eles ainda não estão prontos da forma adequada para suportar uma carga física completa. Foi uma decisão racional".

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Sobre o resultado da partida, o técnico belga disse: "Cada jogo tem a sua própria história. Infelizmente, a história de hoje foi que não conseguimos marcar. Isso não diminui o desempenho do Schalke. Eles realmente lutaram com força e fecharam bem os espaços".

E acrescentou: "Por outro lado, a pressão de recomposição que fizemos foi excepcional hoje, e não permitimos que eles criassem nenhuma chance. Também criamos várias oportunidades claras diante de uma defesa fechada, então há também pontos positivos".

Kompany prosseguiu: "No fim das contas, o resultado é o que é. No Bayern de Munique, você só pode ficar feliz se vencer".

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