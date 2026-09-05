Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Vincent KompanyGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

"Uma decisão racional": Kompany justifica deixar Kane e Olise no banco de reservas

Schalke x Bayern de Munique
Schalke
Bayern de Munique
Bundesliga
Bayern de Munique x Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões
V. Kompany
H. Kane
M. Olise
Alemanha
Noruega
Bélgica
England
França

O treinador belga destacou alguns pontos positivos

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, explicou a ausência de Harry Kane e Michael Olise como titulares durante o empate sem gols com o Schalke, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

Kompany afirmou, em declarações à imprensa após a partida: "Foi simplesmente uma decisão racional. Eles voltaram muito, muito tarde das férias, e a partida contra o Osnabrück consumiu muita energia deles".

E prosseguiu: "A prioridade era que eles estivessem disponíveis para ela (a partida contra o Osnabrück), porque era um confronto pela Copa da Alemanha. Depois, eu tinha que tomar uma decisão sobre o jogo de hoje. Eles ainda não estão prontos da forma adequada para suportar uma carga física completa. Foi uma decisão racional".

Leia também

Avaliação catastrófica: a "reprovação" do árbitro da partida entre Real Madrid e Betis

Mourinho: pensei que o jogador do Betis tivesse morrido diante do banco de reservas

Sobre o resultado da partida, o técnico belga disse: "Cada jogo tem a sua própria história. Infelizmente, a história de hoje foi que não conseguimos marcar. Isso não diminui o desempenho do Schalke. Eles realmente lutaram com força e fecharam bem os espaços".

E acrescentou: "Por outro lado, a pressão de recomposição que fizemos foi excepcional hoje, e não permitimos que eles criassem nenhuma chance. Também criamos várias oportunidades claras diante de uma defesa fechada, então há também pontos positivos".

Kompany prosseguiu: "No fim das contas, o resultado é o que é. No Bayern de Munique, você só pode ficar feliz se vencer".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google