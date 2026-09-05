Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, explicou a ausência de Harry Kane e Michael Olise entre os titulares no empate sem gols com o Schalke, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

Kompany afirmou, em declarações à imprensa após a partida: "Foi simplesmente uma decisão racional. Eles voltaram muito, muito tarde das férias, e o jogo contra o Osnabrück consumiu muita energia deles".

E completou: "A prioridade era que eles estivessem disponíveis para aquele jogo (contra o Osnabrück), porque se tratava de um confronto da Copa da Alemanha. Depois, eu tive que tomar uma decisão em relação ao jogo de hoje. Eles ainda não estão devidamente prontos para suportar uma carga física completa. Foi uma decisão racional".

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Sobre o resultado da partida, o treinador belga disse: "Cada jogo tem a sua própria história. Infelizmente, a história de hoje foi que não conseguimos marcar. Isso não diminui o desempenho do Schalke. Eles realmente lutaram com força e fecharam bem os espaços".

E acrescentou: "Por outro lado, a pressão que exercemos após a perda da bola foi excepcional hoje, e não permitimos que eles criassem nenhuma chance. Também criamos várias oportunidades claras diante de uma defesa compacta, então também há pontos positivos".

Kompany prosseguiu: "No fim, o resultado é o que é. No Bayern de Munique, você só pode ficar feliz se vencer".

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