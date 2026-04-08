Uma decisão inesperada... A demissão provoca a ira de Conselha

O português Sérgio Conceição, técnico do Al-Ittihad de Jeddah, explodiu de raiva após a derrota para o Neom no Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ittihad sofreu sua nona derrota na atual temporada da Liga Roshen, perdendo para o Neom por 3 a 4, na quarta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em partida adiada da 29ª rodada.

Conselho disse na coletiva de imprensa após a partida: “O jogo terminou em nosso campo com quatro gols sofridos, um resultado certamente insatisfatório”.

E acrescentou: “Recuperamos a confiança (depois de marcar 3 gols), e poderíamos ter marcado mais, mas cometemos erros contra um time que não é fácil. Tentamos, mas os erros nos custaram caro”.

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No entanto, o técnico português não concluiu a coletiva de imprensa após a partida, devido à sua irritação com uma pergunta sobre a possibilidade de ser demitido do cargo de técnico do Al-Ittihad no futuro próximo.

Conselho comentou a pergunta dizendo: “Isso são apenas boatos da mídia”, antes de deixar a coletiva de imprensa irritado, conforme revelou o jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”.

Vale lembrar que o Al-Ittihad se prepara atualmente para o início de sua jornada nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, quando enfrentará o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira, nas oitavas de final.