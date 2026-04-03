Uma curiosidade sobre Wout Weghorst: “Não é normal, eu realmente achei que ele estivesse doente”

Iliass Bel Hassani jogou tanto no Heracles Almelo quanto no AZ ao lado de Wout Weghorst. O meio-campista, que já se aposentou, relembra o atacante do Ajax a pedido do programa “De Voetbalkantine” da ESPN.

Weghorst teve sua estreia na Eredivisie pelo Heracles. “O Wout sabia marcar gols. Mas nós somos jogadores de futebol e gostamos de jogadas de efeito, e isso o Weghorst realmente não sabia fazer. Era preciso dar a ele uma bola longa ou um cruzamento. Nisso ele era muito bom.”

Bel Hassani lembra que foram essas qualidades que levaram Weghorst ao Manchester United. “Se eu esperava isso com base na técnica dele? Não, de jeito nenhum”, admite honestamente o antigo meia.

No Heracles, Weghorst conseguiu forçar uma transferência para o AZ, onde o altíssimo atacante fez de tudo para melhorar. “Eu ia para casa e via o Wout na academia. Então eu dizia: ‘O que você está fazendo aí, cara? Vá para casa.’ Mas ele não queria. O Wout estava sempre se esforçando para melhorar.”

“Chegou um momento em que eu realmente achei que ele estivesse doente. Simplesmente não era normal. Mas, enfim, veja onde ele chegou no fim das contas. Isso é ótimo”, disse Bel Hassani sobre o atacante do Ajax e 51 vezes convocado para a seleção holandesa.

Johan Voskamp, ex-atacante de times como o Sparta Rotterdam e o RKC Waalwijk, é um admirador de Weghorst. “Ele tem uma mentalidade de vencedor e está convencido de si mesmo. Acho isso realmente muito especial.”

Por outro lado, Voskamp destaca que Weghorst não foge das câmeras. “Às vezes, é o show do Wout Weghorst. É assim também com o Wouter Goes. Talvez esteja no nome. Não se trata apenas de você. Então, se você perdeu uma partida, não precisa ficar gesticulando com os braços e deitado no chão chorando. Aí as câmeras focam você e você aparece no jornal no dia seguinte.”