O gigante escocês Celtic Glasgow mantém a pressão para fechar a transferência do internacional egípcio Haitham Hassan, proveniente do Real Oviedo, de Espanha, num movimento que reflete a insistência do campeão do campeonato escocês em reforçar o plantel com a estrela reluzente do Egito antes de baixar o pano sobre o atual mercado de transferências de verão.

A rede britânica "Sky Sports" revelou, através do seu site oficial, no domingo, que as negociações entre os dois clubes continuam a decorrer sem que se tenha chegado a uma fórmula definitiva de acordo, apesar do desejo desenfreado do lado escocês em contratar o extremo egípcio, que roubou os holofotes durante a sua participação de destaque com a seleção do seu país na última edição do Campeonato do Mundo.

Brilho do Mundial

O Celtic faz questão, e com muita determinação, de contratar o jogador de 24 anos, que apresentou exibições excecionais no Mundial organizado pelos Estados Unidos, México e Canadá, onde contribuiu para um feito histórico da seleção egípcia com o apuramento para os oitavos de final pela primeira vez na sua história, o que fez dele o centro das atenções de vários grandes clubes europeus.

A transferência ganha especial importância à luz da aproximação do fim do contrato de Hassan com o Oviedo, no final da próxima época, o que confere ao Celtic uma forte moeda de troca nas negociações, sobretudo após a descida do clube espanhol à segunda divisão, o que torna a saída da sua estrela egípcia praticamente garantida, dada a ambição do jogador em continuar a competir ao mais alto nível.