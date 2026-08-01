O Barcelona voltou a perseguir o marroquino Azzedine Ounahi, meio-campista do Girona, durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o programa espanhol "El Chiringuito", o Barcelona estuda a opção de contratar Ounahi diante da necessidade da equipe de fechar com um novo meio-campista após a lesão do holandês Frenkie de Jong.

O programa espanhol destacou que o astro do Girona desperta o interesse de vários clubes neste verão, mas ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro.

Ounahi teve uma atuação de destaque com Marrocos na Copa do Mundo de 2026 e conseguiu levar a seleção às quartas de final.

Ounahi já havia sido ligado anteriormente a uma transferência para o Barcelona, após brilhar com Marrocos na Copa do Mundo de 2022, mas o negócio acabou não avançando.

O astro marroquino tem contrato com o Girona até o verão de 2030, e o seu valor de mercado é de 30 milhões de euros.

