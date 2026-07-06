Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Um número assustador... Harry Kane ameaça a Noruega antes do confronto nas quartas de final da Copa do Mundo

T. Tuchel
H. Kane
F. Balogun
Inglaterra
Copa do Mundo
Estados Unidos da América
Estados Unidos da América x Bélgica
Bélgica
Alemanha
England
EUA
Bélgica

O artilheiro inglês continua marcando gols

Harry Kane, estrela do Bayern de Munique e da seleção da Inglaterra, continuou a escrever números fantásticos na Copa do Mundo de 2026, depois de liderar os Três Leões a uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o México nas oitavas de final, marcando um gol e dando uma assistência em mais uma de suas grandes noites.

A rede de estatísticas de futebol “Opta” revelou que Kane elevou seu total para 81 participações em gols em apenas 63 partidas pelo clube e pela seleção durante a temporada 2025-2026.

A rede destacou que o capitão da Inglaterra marcou 73 gols e deu 8 assistências em todas as competições nesta temporada, confirmando que está vivendo seu melhor momento goleador de todos os tempos.

A 81ª participação aconteceu durante a emocionante vitória sobre o México no Estádio Azteca, onde Kane marcou um gol e deu uma assistência, levando os Três Leões às quartas de final.

Esse número é excepcional sob todos os aspectos: a média de Kane chega a 1,28 contribuições por partida, o que o coloca na liderança entre as estrelas mundiais nesta temporada.

Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Bélgica crest
Bélgica
BÉL

Com essa vitória, a Inglaterra segue em frente na Copa do Mundo de 2026, enquanto Kane continua quebrando recordes e escrevendo um novo capítulo em sua carreira lendária.

Agora, todas as atenções se voltam para um confronto acirrado nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, onde a seleção da Inglaterra enfrentará a Noruega após superar o México por 3 a 2 no Estádio Azteca, em um cenário dramático.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google