Harry Kane, estrela do Bayern de Munique e da seleção da Inglaterra, continuou a escrever números fantásticos na Copa do Mundo de 2026, depois de liderar os Três Leões a uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o México nas oitavas de final, marcando um gol e dando uma assistência em mais uma de suas grandes noites.

A rede de estatísticas de futebol “Opta” revelou que Kane elevou seu total para 81 participações em gols em apenas 63 partidas pelo clube e pela seleção durante a temporada 2025-2026.

A rede destacou que o capitão da Inglaterra marcou 73 gols e deu 8 assistências em todas as competições nesta temporada, confirmando que está vivendo seu melhor momento goleador de todos os tempos.

A 81ª participação aconteceu durante a emocionante vitória sobre o México no Estádio Azteca, onde Kane marcou um gol e deu uma assistência, levando os Três Leões às quartas de final.

Esse número é excepcional sob todos os aspectos: a média de Kane chega a 1,28 contribuições por partida, o que o coloca na liderança entre as estrelas mundiais nesta temporada.

Com essa vitória, a Inglaterra segue em frente na Copa do Mundo de 2026, enquanto Kane continua quebrando recordes e escrevendo um novo capítulo em sua carreira lendária.

Agora, todas as atenções se voltam para um confronto acirrado nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, onde a seleção da Inglaterra enfrentará a Noruega após superar o México por 3 a 2 no Estádio Azteca, em um cenário dramático.