Um golpe inesperado... Benzema agrava o sofrimento do Al-Hilal diante da onda de lesões

O Al-Hilal sofreu um duro golpe poucas horas antes de seu esperado confronto contra o Al-Taawoun, depois que relatos revelaram que seu craque francês Karim Benzema sofreu uma lesão inesperada, renovando o sofrimento do “Al-Zaeem” com as ausências em um momento decisivo da competição da Liga Profissional Roshen.

Benzema havia se juntado ao Al-Hilal na última janela de transferências de inverno, mas vem enfrentando problemas de preparação física, o que resultou em sua ausência nas duas partidas anteriores contra o Al-Taawoun e o Al-Shabab.

De acordo com o que o Al-Hilal anunciou em sua conta na rede social “X”, Benzema sofre de uma lesão e não estará na lista do Al-Hilal para o confronto contra o Al-Taawoun.

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O Al-Hilal esclareceu que o jogador sofre de uma lesão no dedo do pé, após outros relatos da imprensa terem indicado que ele esteve no centro médico do clube.

Benzema disputou seis partidas pelo Al-Hilal, nas quais marcou cinco gols e deu duas assistências decisivas, mas sua falta de preparação física gerou polêmica sobre se ele estaria sofrendo de uma lesão crônica.

Vale lembrar que o Al-Hilal enfrenta várias lesões, entre as quais se destacam as de Salem Al-Dossari, capitão do Al-Hilal, e do novo ala francês Simon Bouabri.